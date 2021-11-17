Сан-Хуан, Аргентина, , 09:25 — REGNUM Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Бразилии в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Болельщики сборной Аргентины

Матч прошёл состоялась в Сан-Хуане на стадионе «Дель Бисентенарио». Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и сыграл 90 минут.

Сборная Аргентины обеспечила себе путёвку на ЧМ-2022. Команда не опустится ниже четвёртого места, дающего прямую путевку на мундиаль.

Сборная Аргентины набрала 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Сборная Бразилии с 35 очками осталась на первом месте.

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