Оренбург, 17 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В центре Оренбурга 17 сентября начали ликвидировать скандальный котлован, на месте которого должен был, согласно амбициозному проекту, в начале 2000-х годов появиться торгово-административный комплекс «Атриум». О старте работ по засыпке недостроя сообщает телеграм-канал «Пул56».

Пресс-служба администрации Оренбурга Опасная зона

Напомним, котлован признан аварийным, в результате чего в городе ввели режим повышенной готовности локального характера. Чиновники заявили об угрозе обрушения Дома офицеров (объекта культурного наследия) и тротуара со стороны ул. Пролетарской. Из-за того, что долгое время стенки котлована не укрепляли, происходит процесс сдвига грунта с откосов. Сложилась критическая ситуация. На прилегающих к опасной зоне участках приостановлено движение транспорта и пешеходов.

Пресс-служба администрации Оренбурга Объявление на ограждении котлована

Напомним, строительство ТАК «Атриум» началось в 2002 году. Через год планировали объект ввести в строй. Однако этого не произошло, и котлован попал в черный список скандальных долгостроев региона. В 2020—2021 годы разные суды вынесли решения, обязав собственника площадки, выделенной под строительство «Атриума», ликвидировать яму.