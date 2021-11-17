Сеул, 17 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден отправил главе Южной Корее Мун Чжэ Ину приглашение на «Саммит демократии», который пройдёт 9−10 декабря в формате видеоконференции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

По их словам, приглашение получено в начале недели.

Известно, что Мун Чжэ Ин положительно оценивает возможность участия в данном мероприятии.

Напомним, что в саммите примет участие более ста стран. Темой форума станет защита правового государства и борьба против авторитарных систем во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США также направил приглашение главе Косово.

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