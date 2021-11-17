Барун-Хемчикский район, Тыва, 17 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Туве вечером 16 ноября произошло второе смертельное ДТП за день. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На 64 км дороги Чадан — Ак-Довурак в Барун-Хемчикском районе лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2170 и ВАЗ-2107. В результате погибли 4 человека.

По данным СМИ, за рулём «семёрки» находился 20-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, ранее не раз привлекавшийся к ответственности за нарушение правил дорожного движения. На «Приоре» ехал 33-летний, лишённый водительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день утром произошло лобовое столкновение двух «Тойот» на трассе Р-257 «Енисей». В результате один человек погиб, четверо пострадали.

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