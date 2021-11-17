Москва, , 09:20 — REGNUM На ВДНХ в Москве международный фестиваль искусств «Вдохновение» впервые проведут зимой. Выступления будут посвящены темам семьи и дружбы народов, сообщается на портале мэра столицы.

Вдохновение Цитата м/ф «Дом оперы». реж. Уолт Дисней. 1928. США

Гости фестиваля смогут увидеть спектакли театральных коллективов из разных уголков России и стран СНГ. Для детей запланированы арт-лаборатории, а для деятелей искусства состоятся профессиональные занятия.

Впервые зрителям представят спецпроект международного фестиваля искусств «Вдохновение» под названием «Вдохновение. Зима». Фестиваль пройдет с 26 ноября по 12 декабря 2021 года.

Как сообщает, ВДНХ в Москве проводит международный фестиваль искусств «Вдохновение» с 2015 года.

Читайте подробнее: На ВДНХ проведут международный фестиваль искусств