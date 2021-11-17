Саратов, , 09:18 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки выявили 638 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 640 жителей. Обновленные данные по состоянию на 17 ноября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 118 пациентов, с признаками ОРВИ — 517 человек, у трех пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находится 3661 пациент, на амбулаторном — 7237 человек.

За время пандемии по данным на 17 ноября в регионе зарегистрировали 112 202 случая заражения. Выздоровели всего 97 198 носителей вируса, из них за сутки — 495 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 362 случая, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 195 пациентов, до 20 лет — 81 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в будние дни прививается от коронавируса от восьми до 11 тыс. человек, в выходные дни — пять тысяч граждан.

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