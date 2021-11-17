Гудермес, Чечня, , 09:18 — REGNUM В Чечне возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в одном из частных домов в городе Гудермесе. Следствию предстоит установить виновных в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили 17 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

На месте взрыва газа в Лагани Администрация Лаганского РМО

Как ранее сообщалось, взрыв газа в частном доме произошел вечером 16 ноября. Хлопок газовоздушной смеси привел к частичному разрушению стен домовладения. В результате пострадали четверо несовершеннолетних. Детей доставили в больницу, где им оказана необходимая помощь. Состояние пострадавших не уточняется.

По факту ЧП прокуратура организовала доследственную проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело.

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