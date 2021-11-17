Ярославль, 17 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Житель Ярославской области Алексей Котов 20 лет провел в рабстве в Казахстане. Он рассказал об этом в записанном им видео, которое распространили телеграм-каналы.

Алексей Котов

«Мама, папа, я 20 лет уже в неволе. Помогите, если сможете, помогите выбраться», — обратился мужчина к своим родителям.

Алексей Котов уточнил, что он из Гаврилов-Ямского района, из деревни Горе-Грязь. По его словам, последние 20 лет он провел в рабстве в Шетском районе Карагандинской области в посёлке Акжал.

Как сообщают телеграм-каналы, рабовладелец был задержан приехавшей в деревню полицией.