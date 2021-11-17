Осадки и около нуля градусов ожидают синоптики в Москве
Москва, 17 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Москве 17 ноября температурный фон будет соответствовать многолетней норме, сообщает центр погоды «Фобос».
«Сегодня метеоусловия будут определяться северной периферией антициклона, по которой скользнет верхний теплый атмосферный фронт, из-за чего небо продолжит хмуриться и кое-где не обойдется без символических осадков при температурном фоне, соответствующем многолетней норме», — рассказали синоптики.
В столице ожидается облачная погода, возможны осадки. Температура воздуха не превысит нулевой отметки. При этом в Подмосковье он может прогреться до двух градусов выше нуля. Скорость ветра окажется в пределах семи метров в секунду.
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