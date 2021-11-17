Москва, 17 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Москве 17 ноября температурный фон будет соответствовать многолетней норме, сообщает центр погоды «Фобос».

Chris Campbell Около ноля

«Сегодня метеоусловия будут определяться северной периферией антициклона, по которой скользнет верхний теплый атмосферный фронт, из-за чего небо продолжит хмуриться и кое-где не обойдется без символических осадков при температурном фоне, соответствующем многолетней норме», — рассказали синоптики.

В столице ожидается облачная погода, возможны осадки. Температура воздуха не превысит нулевой отметки. При этом в Подмосковье он может прогреться до двух градусов выше нуля. Скорость ветра окажется в пределах семи метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве коммунальные службы выведены на борьбу со снегом.