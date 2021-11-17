Тяньцзинь, Китай, 17 ноября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Инсульт и деменцию реже фиксируют среди людей, которые пьют чай и кофе, но не злоупотребляют этими напитками. К такому выводу пришли китайские исследователи, сообщает еженедельный медицинский журнал PLOS Medicine.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Приготовление кофе

Учёные из Тяньцзиньского медицинского университета во главе с Юанем Чжан изучили данные около 366 тыс. человек в возрасте от 50 до 74 лет. Эти люди в 2006—2010 годах согласились участвовать в исследовании UK Biobank, за их здоровьем специалисты наблюдали до 2020 года.

Оказалось, что среди тех, кто каждый день выпивает по 2−3 чашки кофе, 3−5 чашек чая или 4−6 чашек обоих напитков, риск инсульта снизился на 32% по сравнению с теми, кто чай и кофе не пьёт. Риск деменции оказался меньше на 28%.

По мнению учёных, полифенолы и антиоксиданты, которые содержатся в чае и кофе, поддерживают нормальные уровни давления, защищают эндотелий сосудов от повреждения и улучшают мозговой кровоток.

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