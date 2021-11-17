Киев, 17 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Польша не должна преждевременно радоваться из-за приостановки Германией сертификации компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода «Северный поток — 2». Об этом 16 ноября написал на своей странице в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Павел Климкин

Экс-глава МИД предложил Варшаве обратиться в Европейский суд, чтобы не допустить создание немецкой дочерней организации Nord Stream 2. Он также выдвинул предположение, что Германия и Россия могли договориться по основным энергетическим вопросам без участия Киева. Климкин считает, что Украине необходимо выяснить, учтены ли ее интересы в этих соглашениях.

Бывший министр отметил, что энергетика является «слабой цепью» Киева. Кроме того, он обвинил Россию в том, что она якобы будет пытаться разрушить украинскую энергетическую систему.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Павел Климкин заявил, что Украина попала в «геополитическую мясорубку» в сфере энергетики из-за решения президента США Джо Байдена отказаться от новых санкций по «Северному потоку — 2».