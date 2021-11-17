Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может привести к вооруженному столкновению с участием России. Об этом в статье для Bloomberg пишет публицист Андреас Клут.

Граница Stanradar.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Как отмечает Клут, если Россия и Белоруссия захотят пойти на эскалацию конфликта, то «им будет легко это сделать».

«Белорусские и польские солдаты на границе уже произвели предупредительные выстрелы, судя по всему, пока холостыми, — пишет публицист. — Но одна пуля, шальная или выпущенная намерено, которая попадет в кого-либо, в этой напряженной ситуации может вызвать заградительный огонь».

В случае начала перестрелки между пограничниками двух стран, стороны конфликта могут обратиться за помощью к своим союзникам — «Белоруссия формально обратится к России, а Польша активизирует договорные обязательства НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши отказались впустить мигрантов в страну, обвинив Белоруссию в провокации с использованием людей на границе. После очередной попытки нелегалов прорваться через ограждения, в Варшаве заявили, что к новой атаке были причастны силовики Белоруссии.

Читайте также: МИД Белоруссии пожаловался на польских силовиков, «бросающихся камнями»