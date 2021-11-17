Уфа, , 09:22 — REGNUM Компанию по добыче драгоценных металлов могут лишить лицензии в Башкирии. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Азат Бадранов на своей странице в социальной сети.

Золотодобыча US FWS

По его словам, вместе с министром экологии Уралом Искандаровым они посетили деревню Мулдашево, где осуществляет деятельность ООО «Иремельбашресурс».

»Пообщались с местными жителями и посмотрели состояние территорий, где работала и работает компания. Сказать, что мы были в шоке — это ничего не сказать. Иначе как варварством такое недропользование назвать нельзя. Ощущение, что попал во времена «золотой лихорадки», когда не соблюдаются никакие моральные, этические или деловые принципы, остается только жажда наживы. ООО «Иремельбашресурс» стал местом притяжения для черных копателей из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, которые роют и прикрываются документами компании. К слову и документы у компании не в порядке», — заявил Бадранов.

Он сообщил, что компания может лишиться лицензии.

«По словам местных жителей, владелец карьера часто ссылается на наличие у него «высокого» административного ресурса. В этой связи хочу сказать, что Остапам Бендерам от эстрады не стоит заигрываться. Компанию мы лишим лицензии. На ближайшем заседании межведомственной комиссии обсудим вопрос о возмещении причиненного вреда и привлечении к ответственности виновных лиц», — сообщил чиновник, добавив, что около деревни Мулдашево осуществляет деятельность и золотодобывающая компания ООО «ГДК «Алтын яр», которая соблюдает условия лицензионного соглашения, проводит рекультивацию, принимает на работу местных жителей и помогает близлежащим селам.

«Это пример того, что можно работать по закону и в согласии с местным населением», — сообщил заместитель премьер-министра республиканского правительства.

Он также отметил, что чиновники посетили также и Сангалыкский диоритовый карьер.

«Предприятие попало «на карандаш» самой Светлане Радионовой, руководителю Росприроднадзора. Руководство компании услышало государство, потратили на различные фильтры и прочее оборудование почти на 60 млн рублей, половину из которого уже установили. Теперь в селе Мансурово белый снег и люди не мучаются от пыли. До конца декабря обещают завершить внедрение новых экологических технологий», — отметил чиновник.