Баку, , 09:12 — REGNUM В Азербайджане медики в течение суток 16 ноября выявили 2015 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 13 035 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 563 940 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 525 838 человек, в том числе 2178 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 30 600 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 7502 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 31 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1072 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 6803 тестов. Выздоровевшими медики признали 1229 человек. Скончались 26 пациентов с диагнозом COVID-19.