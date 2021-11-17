Волгоград, , 09:16 — REGNUM Бывший помощник министра финансов РФ Антона Силуанова Михаил Коробкин погиб 16 ноября при взрыве мины в Советском районе Волгограда.

Взрыв Portalsatu.com

Боеприпас времён Великой Отечественной войны сдетонировал 15 ноября на территории домоовладения в СНТ «Центральный-2». Тело 67-летнего погибшего обнаружили его супруга. На месте происшествия обнаружены старые патроны, порох, тиски и углошлифовальная машинка. В обстоятельствах произошедшего будут разбираться в региональном Следственном комитете, сообщают «Новости Волгограда».

Экс-чиновник проживал в Волгограде после отставки с 2019 года.