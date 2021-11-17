Москва, , 09:10 — REGNUM Во время дней распродаж жителям России необходимо сохранять бдительность, так как мошенники используют маркетинговый ажиотаж для своих целей. Об этом 17 ноября рассказали в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

Мошенничество Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

«Мошенники часто используют маркетинговый ажиотаж для обмана людей. «Черная пятница» подстегивает интерес к интернет-магазинам, приманивая аудиторию высокими скидками. Когда человек видит объявление о скидках на нужный ему товар, вероятность, что он перейдет по ссылке, сильно возрастает», — приводит слова директора блока экспертных сервисов BI. ZONE Евгения Волошина РИА Новости.

Также указывается, что в первую очередь эксперты рекомендуют проверить адрес страницы, через которую они хотят совершить покупку.

«Если это официальный сайт магазина, в адресной строке должен быть префикс HTTPS и не должно быть опечаток в названии. Кроме того, ресурс должен открываться без ошибок и предупреждений об опасности», — пояснили в BI.ZONE.

Кроме того, эксперты рассказали, что злоумышленниками очень часто используется реклама в поисковой выдаче для привлечения людей на фишинговый ресурс и потому лучше не переходить по ссылкам контекстных объявлений.

Также в BI. ZONE порекомендовали пользоваться мобильными приложениями магазинов.

«Это практически так же надежно, как и совершение покупок в офлайне», — отметили эксперты.

Помимо того, они рассказали, что в настоящее время в интернете существуют ресурсы, позволяющие, к примеру, проверить данные о регистрации домена и его владельце, что может позволить понять не является ли предлагаемый сайт однодневкой.

«Если сайт создан меньше года назад, при этом выдает себя за ресурс крупной компании, вероятно, он создан мошенниками», — уточнили эксперты.

При этом в BI. ZONE добавили, что в случае, если персональная информация или данные банковской карты все же были введены на фишинговом сайте, нужно немедленно связаться со своим банком.

«Нужно срочно позвонить в банк, заблокировать и перевыпустить карту. Деньги, которые вы перевели мошенникам, вернуть сложно — а вот лишить их доступа к вашему счету вполне реально. Ну и главный совет — быть бдительными при виде скидок: игра на страхе упустить выгоду свойственна не только маркетологам, но и мошенникам», — отметили эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было передано в суд уголовное дело о хищении денег, возбуждённое в отношении жительницы Якутии. Женщина организовала финансовую пирамиду, благодаря которой получила более 20 млн рублей.