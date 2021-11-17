Ижевск, 17 ноября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 17 ноября прививку от коронавируса сделал 596 156 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons Вакцинация от коронавируса в Страсбурге

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Второй компонент препарата получили 380 837 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 5475 жителей республики. 4929 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 104 323 человека. За указанный период ревакцинировались 113 человек.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 ноября в Удмуртии провели 2 084 682 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2758 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3725 исследований.

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