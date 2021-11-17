Нальчик, , 09:07 — REGNUM В Кабардино-Балкарии доведено до суда уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки. Обвиняемый жил с семейной парой и их шестерыми детьми. В день убийства он пытался наказать одну из девочек за плохое поведение. После избиения она скончалась.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом мать девочки и сам подозреваемый не признались в том, что это убийство, попытавшись выдать его за несчастный случай. Якобы девочка сама упала с дерева, а они обнаружили её без признаков жизни и вызвали скорую помощь. Трагедия произошла 6 июля 2021 года. Однако скорую вызвали только спустя сутки, когда спасти девочку было уже невозможно.

«Между фигурантом дела и девочкой произошла ссора, в ходе которой тот несколько раз ударил ребёнка в грудь и лицо. Ребёнок сообщил о случившемся матери, что разозлило обвиняемого, и он в присутствии матери несколько раз ударил девочку головой об пол, в результате чего потерпевшая потеряла сознание», — сообщили подробности совершения преступления в СКР по региону.

Следователи возбудили уголовное дело об убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью. Кроме того, подозреваемого обвиняют в систематическом нанесении побоев шестерым детям своих собутыльников. Проживая с семейной парой с 2016 года, он в состоянии алкогольного опьянения колол и детей, и родителей ножом, наносил им порезы.