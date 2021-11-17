Улан-Удэ, , 09:06 — REGNUM В Бурятии число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за весь период пандемии достигло 2089. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

За минувшие сутки скончались восемь человек, из которых трое были младше 65 лет, остальные — старше этого возраста.

В ковидных стационарах республики, по данным на 17 ноября, лечатся 1229 пациентов, состояние большинства из которых осложнено внебольничной пневмонией. 125 тяжёлых больных находятся в реанимации. Амбулаторное лечение проходят ещё более 4 тыс. человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1517 коек: занято — 1229, свободно — 288 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,0%», — добавили в оперштабе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии суточный прирост носителей коронавируса приблизился к 250