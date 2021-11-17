Кемерово, , 09:06 — REGNUM Ростуризм в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» известил о запуске программы туристических чартеров на горнолыжный курорт Шерегеш (Кемеровская область). Об этом сообщает телеграм-канал «Национальные проекты» со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

Речь идёт о программе субсидирования чартеров, в которую теперь включен и Шерегеш.

«За последние пару лет Шерегеш стал особенно популярен: в прошлом году здесь отдохнули около 2 млн туристов. Для повышения ценовой доступности поездок по стране мы запустили программу субсидирования чартеров, в которую мы включили и Шерегеш. Первые чартеры отправятся из Москвы через две недели, 27 ноября, и будут летать весь активный горнолыжный сезон, до середины апреля. В готовые туры включены перелет, проживание и трансфер, что очень удобно для туристов. А стоимость таких поездок удалось снизить почти в два раза», — пояснила Догузова.

Создание обеспечивающей инфраструктуры позволило бизнесу активнее вкладывать средства в развитие курорта: до 2024 года в туристическую инфраструктуру Шерегеша будет вложено около 18 млрд рублей частных инвестиций. Номерной фонд на курорте сейчас составляет около 3 тыс. номеров. К 2024 году на деньги инвесторов будет создано еще 1,5 тыс. новых современных номеров — это 50-процентный рост качественного номерного фонда. К 2030 году номерной фонд вырастет на 5 тыс. номеров, суммарно до 8,5 тыс. номеров. Все это будут современные отели под федеральными и международными брендами.

Зарина Догузова также встретилась с местными инвесторами, которые планируют реализовывать свои проекты на курорте Шерегеш и посетила строящиеся инфраструктурные объекты: площадку будущего аэропорта, будущий горнолыжный комплекс, канатную дорогу и детский траволатор, которые находятся на стадии строительства, и единственную в России канатную дорогу, которая будет работать при любой ветровой нагрузке.

«Реализация нацпроекта должна способствовать росту до 2030 г. в 2,2 раза по сравнению с 2019 г. количества внутренних поездок — с 65 млн до 140 млн. Кроме того, нацпроект должен создать в туриндустрии 4,7 млн рабочих мест, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 г. Экспорт туристических услуг к 2030 г. должен достичь 22 млрд долларов (вдвое превышает показатель 2019 г.). Ростуризм рассчитывает на окончательное утверждение нацпроекта в первом полугодии 2021 г.», — отметил эксперт Общероссийского народного фронта, телеведущий, журналист Денис Полунчуков, его слова приводятся на сайте ОНФ.

Напомним, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.