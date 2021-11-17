Ижевск, , 09:06 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 17 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 20 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Аппараты ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Скончались 11 женщин в возрасте от 59 до 95 лет и шестеро мужчин в возрасте от 51 года до 76 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3098 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 ноября в регионе выявили 380 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 382 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 70 732 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8025 жителей.

Читайте также: В Удмуртии подтвердили 380 новых случаев заражения коронавирусом