Ижевск, , 09:04 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 17 ноября выявили 380 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 382 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 70 732 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Chitazdrav.ru

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Среди новых носителей вируса — 24 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 60 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 478 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 59 609 человек. Скончались 3098 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 17 летальных случаев. Накануне скончались 20 жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8025 жителей. Из числа получающих лечение 7090 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1102 человека — в состоянии средней степени тяжести, 493 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 16 ноября прививку от коронавируса сделал 590 681 человек. Второй компонент препарата получили 375 908 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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