Пермь, , 09:04 — REGNUM В Пермском крае в январе-сентябре 2021 года родилось на 0,7% человек, а умерло на 13,9% больше, чем за девять месяцев 2020 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Население Perepis2020.ru

За девять месяцев 2021 года в регионе на свет появилось 18 799 детей, в 2020 году — 18 925. В январе-сентябре 2021 года умерло 31 041 пермяков, в 2020 году — 27 253. Естественная убыль населения в 2020 году составила 8328 человек, а в 2021 году — 12 244.

Среди основных причин смертности называют болезни системы кровообращения (45,9%), а также новообразования (12,6%), несчастные случаи, травмы и отравления (7%). Среди всех внешних причин значительный удельный вес пришелся на самоубийства (23,1%), повреждения с неопределенными намерениями (12,3%), транспортные травмы (10,3%), падения (9,5%), несчастные случаи вследствие пожаров (9,4%), убийства (7,9%) и переохлаждение (6,7%).

На общие тенденции депопуляции населения в определенной степени влияет ситуация с высокой смертностью людей трудоспособного возраста. Среди всех умерших за январь-сентябрь 2021 года лица трудоспособных возрастов составили 22,7% (7052 человека), из которых более трех четвертей составили мужчины (76,5%).