Кемерово, , 09:04 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 17 ноября, за прошедшие сутки выявлено 389 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 380 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Кемерово — 58, Новокузнецк — 54, Междуреченск — 33, Мыски — 27, Осинники — 27, Прокопьевск — 27, Белово — 26, Ленинск-Кузнецкий — 22, Калтан — 17, Новокузнецкий МР — 17, Киселевск — 16, Полысаево — 11, Анжеро-Судженск — девять, Березовский — девять, Юрга — пять, Ижморский МО — пять, Краснобродский — три, Кемеровский МО — три, Ленинск-Кузнецкий МО — три, Прокопьевский МО — два, Таштагольский МР — два, Тайга — один, Беловский МО — один, Гурьевский МО — один, Крапивинский МО — один, Мариинский МО — один, Промышленновский МО — один, Тисульский МО — один, Топкинский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один, Юргинский МО — один, Яйский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 301 пациент выздоровел, четверо скончались.