Страсбург, Франция, , 09:01 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил, что не будет требовать от властей Грузии перевести находящегося в тюрьме президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Соответствующий пресс-релиз был обнародован на сайте судебного органа.

Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы Special Penitentiary Service of Georgia

Международный суд ответил на запрос адвокатов экс-президента. В ответе говорится, что ЕСПЧ может призвать государство соблюдать права человека по конкретному поводу. Но это делается только в крайних случаях.

«Суд удовлетворяет подобные запросы только в исключительных случаях, когда есть реальные риски нанесения непоправимого вреда заявителю», — говорится в ответе ЕСПЧ.

ЕСПЧ также рекомендует Саакашвили прекратить голодовку. Решение суда можно обжаловать до 24 ноября.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники ежедневно проводят акции протеста, требуя перевести его в гражданскую клинику, что «защитить жизнь». Сам экс-президент заявил, что готов прекратить голодовку, если власти выполнят его требование о переводе в клинику.

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