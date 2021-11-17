Киев, , 09:12 — REGNUM Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии нужен Западу как повод для остановки российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом депутат украинской Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Вадим Рабинович Zagittya.com.ua

По его словам, Запад в попытке остановить «Северный поток» раскручивает не только историю с мигрантами, но и историю о якобы подготовке России к войне с Украиной. Цель этих действий — монопольная поставка энергоресурсов.

«Уже сегодня было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить [«Северный поток — 2»]», — сказал Рабинович.

Парламентарий подчеркнул, что обвинения в адрес России о намерении развязать войну выгодны и Киеву. Действующая власть таким образом провоцирует панику в обществе и отвлекает население от проблем внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский МИД опроверг сообщения ряда западных СМИ о якобы стягивании войск к украинской границе.

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