Кызыл, 17 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Власти Кызыла утром 16 ноября вывели технику на уборку выпавшего снега. Однако к полудню некоторые участки городских дорог по-прежнему оставались заснеженными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тувы.

Администрация Кызыла Уборка снега в Кызыле

«Коммунальные службы столицы не справляются с таким количеством осадков. Снежные завалы, не убранные в течение дня, начали таять. Вечером растаявший снег превратился в лёд, который представляет опасность как для транспортных средств, так и для пешеходов», — отметили в правительстве.

В связи с этим, по данным регионального управления ГИБДД, по республике зарегистрировано четыре ДТП. Из них в Кызыле произошло два столкновения автомобилей с причинением материального ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики поручили муниципалитетам сосредоточить все силы и средства на уборку снега и предотвращение негативных последствий от непогоды.