Джакарта, 17 ноября 2021, 08:59 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо проведет инаугурацию 12 индонезийских послов, сообщает CNN Indonesia.
Торжественное мероприятие состоится 17 ноября 2021 года в 13:30 по западно-индонезийскому времени.
К присяге приведут послов Индонезии в Тунисе, Италии, Португалии, Украине, Польше, Хорватии, Индии, Канаде, Австрии, Бангладеш, Южная Корея и Танзания.
Как сообщало ИА REGNUM, региональная полиция Южной Суматры в сотрудничестве с посольством США провела тренинг по предупреждению транснациональной преступности.
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