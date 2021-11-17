Джакарта, 17 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо проведет инаугурацию 12 индонезийских послов, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Торжественное мероприятие состоится 17 ноября 2021 года в 13:30 по западно-индонезийскому времени.

К присяге приведут послов Индонезии в Тунисе, Италии, Португалии, Украине, Польше, Хорватии, Индии, Канаде, Австрии, Бангладеш, Южная Корея и Танзания.

Как сообщало ИА REGNUM, региональная полиция Южной Суматры в сотрудничестве с посольством США провела тренинг по предупреждению транснациональной преступности.