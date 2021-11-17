Москва, , 08:58 — REGNUM Определились все участники стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре. Об этом 17 ноября сообщает ИА REGNUM.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

В плей-офф квалификации ЧМ-2022 сыграют команды России, Португалии, Швеции, Италии, Украины, Уэльса, Шотландии, Турции, Польши, Северной Македонии, Австрии и Чехии.

Сборные России и Украины не смогут сыграть друг с другом, поскольку УЕФА разведёт их при жеребьёвке.

Читайте также: Сборная Украины по футболу вышла в стыковые матчи ЧМ-2022

12 сборных распределены по двум корзинам на сеяные и несеяные. Сеяными будут сборные России, Италии, Португалии, Шотландии, Швеции и Уэльса — они сыграют полуфинальные матчи дома. В число несеяных попали сборные Турции, Польши, Северной Македонии, Чехии, Австрии и Украины.

В полуфинале российские футболисты могут сыграть с Австрией, Чехией, Северной Македонией, Польшей или Турцией.

В финальных матчах плей-офф шесть команд определят трёх участников ЧМ-2022.

Жеребьевка стыковых матчей пройдёт 26 ноября. Полуфиналы состоятся 24−25 марта 2022 года, финальные матчи — 28−29 марта.

Читайте также: Сборная Турции обыграла Черногорию и вышла в стыковые матчи ЧМ-2022