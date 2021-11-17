Москва, , 08:56 — REGNUM Власти Москвы работают над созданием единой электронной базы для всех приютов бездомных животных. Каталог планируется разместить на портале mos.ru, сообщается на портале мэра столицы.

Приют для животных

В единую цифровую базу будут вносить персональные данные о животных, содержащихся в приютах, — вид, пол, вес, окрас, предположительный возраст, прививки и состояние здоровья животного.

База поможет не только отслеживать судьбу кошек и собак, но и искать для них хозяев. Сейчас в приютах хранят информацию о бездомных животных или на бумажных носителях, или в электронном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Москвы в районе Бирюлёво Западное на специально выделенной площадке построят новый приют для бездомных животных.

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