Москва, 17 ноября 2021, 08:56 — REGNUM Власти Москвы работают над созданием единой электронной базы для всех приютов бездомных животных. Каталог планируется разместить на портале mos.ru, сообщается на портале мэра столицы.

Приют для животных
Приют для животных

В единую цифровую базу будут вносить персональные данные о животных, содержащихся в приютах, — вид, пол, вес, окрас, предположительный возраст, прививки и состояние здоровья животного.

База поможет не только отслеживать судьбу кошек и собак, но и искать для них хозяев. Сейчас в приютах хранят информацию о бездомных животных или на бумажных носителях, или в электронном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Москвы в районе Бирюлёво Западное на специально выделенной площадке построят новый приют для бездомных животных.

Читайте подробнее: Новый приют для бездомных животных построят на юге Москвы