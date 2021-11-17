Нью-Йорк, США, , 08:56 — REGNUM С призывом к международному сообществу должным образом отреагировать на обострение ситуации на границе с Азербайджаном обратилась Армения. Об этом 17 ноября заявил журналистам постоянный представитель республики при ООН Мгер Маргарян.

Армения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Маргаряна, армянская сторона сообщила членам Совбеза ООН о ситуации на границе с Азербайджаном и выразила свою глубокую озабоченность в связи с этим.

«Мы призвали международное сообщество отреагировать надлежащим образом на эти нарушения международного права, Устава ООН, положений трехстороннего заявления (России, Азербайджана и Армении), которое установило прекращение огня в прошлом году», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о погибшем военнослужащем ВС Армении во время боестолкновений на границе с Азербайджаном.