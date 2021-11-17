Владивосток, , 08:53 — REGNUM Более 30 тыс. жителей Приморья сделали первую прививку от COVID-19 за два дня. В регионе открываются дополнительные пункты вакцинации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Вакцина от COVID-19 08.mchs.gov.ru

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«Сейчас в день мы прививаем в два раза больше людей, чем в пиковые дни «третьей волны». Одновременно с этим начался рост заболеваемости коронавирусом. Медперсонал оказывает помощь больным COVID-19 в госпиталях, ведёт контактных, берет мазки, выезжает на дом, ведёт прием и лечение в поликлиниках и обеспечивает работу прививочных пунктов. Продолжается и плановая помощь. Мы усилились студентами, но фактически свой ресурс усиления прививочных пунктов на данный момент исчерпали», — рассказала на заседании Заксобрания Приморья министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

По её данным, за сутки коронавирусом заразились 415 жителей региона, ежедневное количество новых случаев инфекции продолжает расти. В госпиталях Приморья остаются на лечении более 2 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, рост заболеваемости коронавирусом в Приморском крае не прекращается. Более 2,2 тыс. приморцев проходят лечение в ковидных госпиталях, 500 из них — в тяжёлом состоянии.