В Приморье антиковидные ограничения в два раза увеличили темпы вакцинации
Владивосток, 17 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Более 30 тыс. жителей Приморья сделали первую прививку от COVID-19 за два дня. В регионе открываются дополнительные пункты вакцинации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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По её данным, за сутки коронавирусом заразились 415 жителей региона, ежедневное количество новых случаев инфекции продолжает расти. В госпиталях Приморья остаются на лечении более 2 тысяч человек.
Как сообщало ИА REGNUM, рост заболеваемости коронавирусом в Приморском крае не прекращается. Более 2,2 тыс. приморцев проходят лечение в ковидных госпиталях, 500 из них — в тяжёлом состоянии.