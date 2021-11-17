Берлин, 17 ноября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Германии высший административный суд города Грайфсвальд отклонил иск экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по «Северному потоку — 2», сообщила представитель суда Доротея тер Веен.

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«Высший административный суд Грайфсвальда сегодняшним решением отклонил иск Deutsche Umwelthilfe против Горного ведомства Штральзунда», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe заявила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» в германских водах следует приостановить для оценки влияния укладки труб на окружающую среду.

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