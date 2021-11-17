Улуг-Хемский район, Тува, , 08:52 — REGNUM В Улуг-Хемском районе Тувы правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла утром 16 ноября на 907 км федеральной трассы Р-257 «Енисей».

Смертельное ДТП в Туве МВД Тувы

По данным ведомства, 37-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum при совершении обгоны выехал на встречную полосу, где врезался с Toyota Camry. В результате серьёзно пострадали водитель и пассажиры последней машины.

«От тяжести полученных травм до приезда бригады скорой помощи скончался 30-летний мужчина с переднего пассажирского сиденья, пассажирка 30 лет была госпитализирована в реанимационное отделение, две женщины 21 и 40 лет — в хирургическое отделение, 47-летнему водителю назначено амбулаторное лечение», — отметили в ведомстве.

При этом находившиеся в салоне Ipsum водитель и пассажир не пострадали. Выяснилось, что водитель ранее был лишён водительских прав за нетрезвое вождение.

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