Брюссель, 17 ноября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» и компании-оператора Nord Stream 2 AG стала одной из тем встречи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и министра энергетики Украины Германа Галущенко. Об этом европейский чиновник написала 16 ноября на своей странице в Twitter.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Понимание и поддержка

Кроме того, участники переговоров обсудили поддержку ЕС в энергетической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии объявило, что сертификация Nord Stream 2 AG остановлена из-за того, что «Северный поток — 2» не соответствует немецкому законодательству, поскольку сегмент газопровода, находящийся в ФРГ, должен управляться германской компанией-оператором.

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