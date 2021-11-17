Сеул, 17 ноября 2021, 08:50 — REGNUM Президент Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада совершит государственный визит в Южную Корею на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Карлос Альварадо
Карлос Альварадо
(сс) MadriCR

По её словам, глава Коста-Рики посетит Южную Корею с 21 по 24 ноября.

Известно, что встреча лидеров двух стран состоится 23 ноября. В ходе саммита главы Южной Кореи и Коста-Рики обсудят двусторонние и глобальные вопросы, включая пути расширения экономического сотрудничества, сотрудничество в сфере космических и водородных технологий, борьбу с изменением климата.

Пак Кён Ми подчеркнула, что Коста-Рика — важный партнёр Сеула в Центральной Америке, а также акцентировала внимание на том, что визит президента Коста-Рики поможет Южной Кореи укрепить присутствие в регионе.