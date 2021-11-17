Сеул, , 08:50 — REGNUM Президент Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада совершит государственный визит в Южную Корею на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Карлос Альварадо (сс) MadriCR

По её словам, глава Коста-Рики посетит Южную Корею с 21 по 24 ноября.

Известно, что встреча лидеров двух стран состоится 23 ноября. В ходе саммита главы Южной Кореи и Коста-Рики обсудят двусторонние и глобальные вопросы, включая пути расширения экономического сотрудничества, сотрудничество в сфере космических и водородных технологий, борьбу с изменением климата.

Пак Кён Ми подчеркнула, что Коста-Рика — важный партнёр Сеула в Центральной Америке, а также акцентировала внимание на том, что визит президента Коста-Рики поможет Южной Кореи укрепить присутствие в регионе.