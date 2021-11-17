Чебоксары, , 08:49 — REGNUM В Чувашии несовершеннолетнюю обвинили в хищении денег с банковского счета. В отношении неё расследовано уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Телефоны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попала 17-летняя чебоксарка, которой на момент инкриминируемого преступления было 16 лет. Следствие считает, что преступление было совершено в ночь с 13 на 14 октября 2020 года, когда обвиняемая вместе со своими знакомыми гостила в Марпосаде.

«Она вытащила мобильник из кармана спящего незнакомого 38-летнего местного жителя, также находившегося там в гостях», — говорят в следственном управлении.

Правоохранители также выяснили, что через интернет-сервисы злоумышленница перевела на расчётный счёт своей матери более 34 тыс. рублей, затем распорядившись деньгами по своему усмотрению. По версии следствия, мать не знала о преступных намерениях дочери.

В ведомстве отмечают, что несовершеннолетняя дала признательные показания. Дело в отношении неё расследовано по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Разбирательства пройдут в Марпосадском городском суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года чебоксарская полиция заявила о новом способе телефонного мошенничества с использованием портала «Госуслуги».

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