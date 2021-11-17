Первомайский район, Оренбургская область, 17 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Первомайском районе Оренбургской области обнаружили два снаряда. Охрану опасной территории осуществляла полиция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Один из обнаруженных снарядов

Информация о находке, которая может в любой момент привести к взрыву, поступила в единую диспетчерскую службу. Ржавые боеприпасы, предположительно времен гражданской войны, обнаружены в 5 километрах от села Маевка.

Сапер группы разминирования инженерно-саперного батальона села Тоцкое после осмотра вынес заключение, согласно которому боеприпасы являются артиллерийскими снарядами 76-го калибра со взрывателем, без маркировки и со следами коррозии.

Находка представляла опасность. В настоящее время снаряды извлечены саперами, оцепление снято.