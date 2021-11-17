Лондон, 17 ноября 2021, 08:46 — REGNUM Нехватка запасов природного газа в странах Европы может привести к масштабным отключениям электроэнергии, считает глава одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров — сингапурской транснациональной биржевой компании Trafigura — Джереми Вейр.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Федеральное сетевое ведомство Германии сообщило, что приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2». Представители регулятора отмечали, что оператору потребуется создать немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку.