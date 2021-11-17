Лондон, 17 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Нехватка запасов природного газа в странах Европы может привести к масштабным отключениям электроэнергии, считает глава одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров — сингапурской транснациональной биржевой компании Trafigura — Джереми Вейр.

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«Откровенно говоря, в Европе сейчас не хватает газа. Мы не делаем запасы на зимний сезон, поэтому существует реальное беспокойство. Ведь если зима будет холодной, в ЕС могут начаться массовые отключения электроэнергии», — цитирует его газета The Telegraph.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Федеральное сетевое ведомство Германии сообщило, что приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2». Представители регулятора отмечали, что оператору потребуется создать немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку.