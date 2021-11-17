Улаганский район, Алтай, , 08:43 — REGNUM В Улаганском районе Республики Алтай правоохранители расследуют обстоятельства ДТП, в котором пострадал подросток. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

ДТП на Алтае МВД по Республике Алтай

Инцидент произошёл днём 16 ноября возле села Акташ. При подъёме на гору 33-летний местный житель за рулём внедорожника Jeep Cherokee, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Мужчина ранее был лишён водительских прав.

«В результате ДТП в Акташскую районную больницу с травмами различной степени тяжести был госпитализирован 16-летний пассажир автомобиля. У водителя взята кровь на алкоголь», — отметили в ведомстве.