Магдебург, Германия, , 08:52 — REGNUM Промедление с сертификацией оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG грозит повышением цен и убытками. Об этом министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце заявил на пресс-конференции в Магдебурге.

«Северный поток — 2» Nord-stream.com

Шульце, таким образом, раскритиковал решение немецкого регулятора приостановить процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG. Федеральное сетевое ведомство Германии, как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября отказалось признавать компанию независимым оператором и потребовало создать немецкое дочернее предприятие до подачи повторной заявки.

«Я вижу большую проблему в том, что «Северный поток — 2» не будет работать всю зиму, о чем сейчас совершенно точно стало известно», — сказал Шульце.

Предполагается, что «Северный поток — 2» будет ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод был достроен в сентябре.

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