Самара, , 08:44 — REGNUM Двух мужчин осудили за покушение на сбыт свыше 14 кг наркотиков в Самаре. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Наркотики Фото пресс-службы УФСБ по Калужской области

В суде было установлено, что зимой 2021 года два обвиняемых вступили в преступный сговор с неустановленным лицом для незаконного сбыта запрещённых средств.

«Согласно договоренности, за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей они должны были на автомобиле доставить более 14 кг наркотического средства в заранее оговоренное место», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сбыть наркотики им не удалось, поскольку их противоправную деятельность пресекли стражи порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимые признали. Суд приговорил каждого из них к семи годам колонии общего режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области пресекли сбыт наркотиков в крупном размере.