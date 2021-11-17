Оренбург, 17 ноября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 16 ноября произошло ДТП, в результате которого сгорел автомобиль «Рено», Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Сгоревший автомобиль

Участниками аварии стали три машины. На пересечении проспекта Победы и улицы Шевченко столкнулись лоб в лоб автомобили «Рено» и «Форд». Также в следствии столкновения был задет автомобиль «Хендай».

От тарана «Рено» загорелся. Пожар тушили два боевых расчета пожарно-спасательной части №4. Они оперативно ликвидировали угрозу возгорания газового баллона автомобиля. Его охладили и перекрыли вентиль. Также пожарные отключили аккумуляторную батарею. Причины и виновные аварии устанавливаются. Полиция проводит проверку.