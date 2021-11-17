Москва, , 08:38 — REGNUM Из-за введения QR-кодов сокращение внутреннего турпотока в феврале-июне 2022 года может составить, в зависимости от сегмента и вида туризма, от 35% до 50%. Выездной турпоток может упасть до 30% по массовым направлениям, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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В АТОР отметили, что тема введения QR-кодов стала серьезным раздражителем для огромной части общества, в том числе для активно путешествующих туристов. Очень высокий процент российских туристов уже готовы отказаться от отпуска из-за планируемых ограничений.

По оценкам аналитиков, процент людей, который откажется от отпуска из-за невозможности предоставить ПЦР-тест вместо QR-кода может быть ниже прогнозируемого (на 30−50%). Но количество граждан РФ, которые никуда не поедут на новых условиях (если QR-коды введут) будет очень значительным.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство российских туристов (74%) откажутся от покупок путёвок и билетов на самолеты и ж/д поезда, если введут QR-коды.

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