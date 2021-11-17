Москва, 17 ноября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Более 60% российских туристических компаний могут обанкротиться в случае, если не будет продлено постановление правительства России об отсрочке возврата денег за туры, которые не состоялись из-за пандемии COVID-19. Об этом 17 ноября говорится в письме представителей турбизнеса в правительство РФ, которое приводят «Известия».

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Отмечается, что письмо в адрес председателя правительства Михаила Мишустина, зампреда Дмитрия Чернышенко и главы Ростуризма Зарины Догузовой, в котором содержится просьба продлить постановление № 1073, обязующее туроператоров расплатиться с долгами перед туристами до конца текущего года, вновь направлено 12 ноября членами Российского союза туриндустрии (РСТ), ассоциации «Турпомощь», Общенационального союза индустрии гостеприимства и других организаций.

По мнению автором послания, в противном случае более 60% туристических компаний в РФ, которые состоят в Едином федеральном реестре, могут обанкротиться. При этом из 385 туроператоров, работающих в сфере международного выездного туризма, 230 занимаются приграничным туризмом и в чаще всего являются региональными и монопрофильными.

«Крупным игрокам вряд ли угрожает банкротство, поскольку они сейчас массово продают пакеты в Турцию и Египет. Под угрозой средние и малые туроператоры, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие ныне закрытые страны. А их на рынке много — те самые 60%», — уточнил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Также глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что на данный момент общая сумма долгов туристических компаний перед клиентами составляет примерно 25 млрд рублей, в то время как общая сумма страховок и средств в фондах персональной ответственности — порядка 7 млрд рублей.

«Нужно понимать, что в случае банкротства туроператора все авансированные им средства останутся у иностранного партнера. Ни российская компания, ни ее российские клиенты деньги назад не получат», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что большинство российских туристов (74%) откажутся от покупок путёвок и билетов на самолеты и ж/д поезда, если введут обязательные QR-коды и не будет альтернативы в виде ПЦР-теста.