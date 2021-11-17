Варшава, , 08:35 — REGNUM В Польше прокуратура возбудила уголовное дело из-за нападения на сотрудников силовых структур на границе с Белоруссией. Об этом сообщил главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я хочу проинформировать, что районная прокуратура в Сокулке приняла решение о возбуждении уголовного дела по подозрению в нападении на силовиков. Мы собираем предметы, которые перелетели через границу, на месте продолжается осмотр», — цитирует его радио Białystok.

По его словам, всего во время столкновений с мигрантами на границе были ранены девять силовиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши отказались впустить мигрантов в страну, обвинив Белоруссию в провокации с использованием людей на границе. После очередной попытки нелегалов прорваться через ограждения, в Варшаве заявили, что к новой атаке были причастны силовики Белоруссии.

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