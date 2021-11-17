Чебоксары, 17 ноября 2021, 08:34 — REGNUM В Чувашии в первом чтении принят законопроект бюджета на 2022 год. По сравнению с первоначальной редакции бюджета на 2021 год доходы на предстоящий год предлагается принять с ростом с 61,5 млрд рублей до 67 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сессия Госсовета Чувашии, на которой рассматривается проект бюджета на 2022 год
Сессия Госсовета Чувашии, на которой рассматривается проект бюджета на 2022 год
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Согласно законопроекту, доходы республиканского бюджета в 2022 году в Чувашии прогнозируются на уровне 66 981 138 тыс. рублей, в том числе собственные доходы — в сумме 34 804 867 рублей (52% в общем объёме поступлений), безвозмездные перечисления — в размере 32 176 270 рублей (48%).

Расходы спроектированы на уровне 70 746 790 тыс. рублей, бюджет свёрстан с дефицитом в размере 3 765 652 тыс. рублей

Что касается других параметров, то доходы региональной казны в 2023 году предлагается утвердить на уровне 62 726 799 тыс. рублей, расходы — в размере 65 485 927 тыс. рублей, дефицит составит 2 759 128 тыс. рублей. В 2024 году минфин предлагает доходы утвердить в сумме 64 287 942 тыс. рублей, расходы — в размере 64 126 355 тыс. рублей при профиците бюджета в 161 586 тыс. рублей.

Как отметил спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, в этом году проект республиканского бюджета до внесения на рассмотрение Кабинета министров и парламента обсуждался на заседании так называемого «расширенного правительства». Поэтому, по словам спикера, многие вопросы чиновники и депутаты разрешили на первоначальном этапе подготовки главного финансового документа.

Законопроект принят депутатами в первом чтении. Второе чтение назначено на 25 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете на 2021 год в первой редакции доходы и расходы были утверждены в размере 61,5 млрд рублей и 64,4 млрд рублей, дефицит спрогнозирован на уровне 2,9 млрд рублей.

В январе — сентябре 2021 доходы республиканского бюджета составили 53,7 млрд рублей, что на 7,8% больше аналогичного прошлогоднего периода. Расходы за указанный период увеличились на 9% и достигли 48,4 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 5,3 млрд рублей.

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